Барберио: Купер — мой первый тренер в АХЛ и НХЛ. С ним можно поговорить и выпить пивка

Защитник «Ак Барса» Марк Барберио рассказал о работе под руководством нынешнего тренера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джона Купера.



«Он был моим первым тренером в АХЛ и НХЛ, и я хорошо знаю Купа. Он классный тренер и великолепный человек. С ним можно поговорить о хоккее и выпить пивка за обсуждением какой-то бытовой ситуации. Я очень рад его успеху в НХЛ.

Как относились игроки к тому, что он не играл профессионально и работал юристом? Я могу говорить только за себя. У Джона характер победителя. Он выиграл немало дел в зале суда и получил опыт, который помогает ему в мире спорта. Да, Куп не играл в хоккей, но прекрасно понимает психологию спортсмена, так как сам занимался лакроссом. Чем бы он ни занимался, он всегда находил способ побеждать, и это вызывает уважение у любого. Даже если человек не занимался спортом профессионально, это не значит, что он не может тебя чему-то научить, вдохновить тебя и выжать максимум из каждого, чтобы вся команда стала лучше. У Купера есть этот талант. Он наставник от рождения, отсюда и такие успехи.



В чём его главная особенность? Первое слово, которое приходит на ум, — это «свэг». Знаете, такая внутренняя уверенность, которая граничит с заносчивостью. Своими словами он пронизывает тебя с ног до головы, но не переходит границы. Джон говорит громко, но не кричит, а пытается уважительно донести всё, что он хочет, до игроков. Уверен, что Купер классно справился бы со своей работой на Олимпиаде в сборной Канады», – цитирует Барберио «РИА Новости Спорт».