Галлан покинул ковид-протокол. Крис Ноблох вернулся к обязанностям тренера «Хартфорда»
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан был выведен из коронавирусного протокола Национальной хоккейной лиги, сообщает твиттер-аккаунт клуба.
Отмечается, что заменявший его в период отсутствия Крис Ноблох вернулся к работе главного тренера «Хартфорда».
Напомним, Галлан попал в протокол 10 января.
Специалист возглавляет «Рейнджерс» с лета 2021 года. В прошлом году он вместе со сборной Канады стал чемпионом мира, переиграв в финальном матче Финляндию (3:2).
В текущем сезоне «Рейнджерс» с 52 очками после 38 игр занимают третье место в таблице Восточной конференции НХЛ. Ближайший матч команда из Нью-Йорка проведёт 16 января с «Филадельфией Флайерз». Начало матча запланировано на 3:00 мск.
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