Галлан покинул ковид-протокол. Крис Ноблох вернулся к обязанностям тренера «Хартфорда»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан был выведен из коронавирусного протокола Национальной хоккейной лиги, сообщает твиттер-аккаунт клуба.



Отмечается, что заменявший его в период отсутствия Крис Ноблох вернулся к работе главного тренера «Хартфорда».



Напомним, Галлан попал в протокол 10 января.



Специалист возглавляет «Рейнджерс» с лета 2021 года. В прошлом году он вместе со сборной Канады стал чемпионом мира, переиграв в финальном матче Финляндию (3:2).



В текущем сезоне «Рейнджерс» с 52 очками после 38 игр занимают третье место в таблице Восточной конференции НХЛ. Ближайший матч команда из Нью-Йорка проведёт 16 января с «Филадельфией Флайерз». Начало матча запланировано на 3:00 мск.