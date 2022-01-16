Гонка бомбардиров НХЛ: Овечкин вышел на второе место, догнав Макдэвида

В очередных матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз» (0:2), а «Эдмонтон Ойлерз» встречался с «Оттавой Сенаторз» (4:6).



Российский форвард Александр Овечкин набрал одно очко за заброшенную шайбу. Оно стало для форварда 53-м в сезоне. Таким образом, россиянин вышел на второе место, догнав Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз», и приблизился к его одноклубнику Леону Драйзайтлю, на счету которого 54 балла благодаря результативной передаче в игре с «Оттавой».

В текущем сезоне Овечкин провёл 38 матчей. В них он отличился 25 раз, ещё 28 – ассистировал партнёрам.

Ближайший матч «Кэпиталз» проведут с «Ванкувер Кэнакс» сегодня, 16 января, в 22:00 мск.