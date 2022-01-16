Гонка бомбардиров НХЛ: Овечкин вышел на второе место, догнав Макдэвида
Поделиться
В очередных матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз» (0:2), а «Эдмонтон Ойлерз» встречался с «Оттавой Сенаторз» (4:6).
Российский форвард Александр Овечкин набрал одно очко за заброшенную шайбу. Оно стало для форварда 53-м в сезоне. Таким образом, россиянин вышел на второе место, догнав Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз», и приблизился к его одноклубнику Леону Драйзайтлю, на счету которого 54 балла благодаря результативной передаче в игре с «Оттавой».
В текущем сезоне Овечкин провёл 38 матчей. В них он отличился 25 раз, ещё 28 – ассистировал партнёрам.
Ближайший матч «Кэпиталз» проведут с «Ванкувер Кэнакс» сегодня, 16 января, в 22:00 мск.
Комментарии
- 16 января 2022
-
09:51
-
09:44
-
09:32
-
09:20
-
09:05
-
08:57
-
08:38
-
08:30
-
06:29
-
05:59
-
05:52
-
05:38
-
05:29
-
04:32
-
03:33
-
02:45
-
02:05
-
01:34
-
01:24
-
01:18
-
01:17
-
01:13
-
01:10
-
01:09
- 15 января 2022
-
23:55
-
23:44
-
23:18
-
22:17
-
22:00
-
21:17
-
20:43
-
19:52
-
18:55
-
18:46
-
18:07
Партнерский контент