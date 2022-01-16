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Два игрока «Каролины» пробежали круг на скорость после матча, посвященного NASCAR

Два игрока «Каролины» пробежали круг на скорость после матча, посвященного NASCAR
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Вчера, 15 января, в Роли (США) на «Пи-Эн-Си-Арене» проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).

Этот матч «Каролина проводила в рамках дня NASCAR.

В составе победителей забросили Себастьян Ахо, Винсент Трочек, Мартин Нечас и Стивен Лоренц, за гостей отличился Бо Хорват. Также в составе «Каролины» две результативные передачи отдал российский форвард Андрей Свечников.

После матча форварды команды Сет Джарвис и Стивен Лоренц пробежали круг на скорость.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Каролины-Харрикейнз».

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