Два игрока «Каролины» пробежали круг на скорость после матча, посвященного NASCAR

Вчера, 15 января, в Роли (США) на «Пи-Эн-Си-Арене» проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).



Этот матч «Каролина проводила в рамках дня NASCAR.



В составе победителей забросили Себастьян Ахо, Винсент Трочек, Мартин Нечас и Стивен Лоренц, за гостей отличился Бо Хорват. Также в составе «Каролины» две результативные передачи отдал российский форвард Андрей Свечников.



После матча форварды команды Сет Джарвис и Стивен Лоренц пробежали круг на скорость.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Каролины-Харрикейнз».