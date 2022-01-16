Самсонов — в воротах «Вашингтона» на игру с «Ванкувером», Орлов выведен из ковид-протокола

Российский голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов займёт место в воротах клуба в предстоящей встрече в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс».



Как сообщает в «твиттере» журналист Том Гулитти, защитник столичного клуба Дмитрий Орлов и нападающий Карл Хагелин были выведены из коронавирусного протокола НХЛ, но их участие во встрече под вопросом. Также неизвестно, сыграет ли в предстоящей игре форвард Ти Джей Оши, ранее получивший повреждение верхней части тела.



«Вашингтон» занимает шестое место в таблице Восточной конференции, «Ванкувер» — на 13-й строчке Запада.



Матч между «Вашингтоном» и «Ванкувером» пройдёт сегодня, 16 января, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне. Стартовое вбрасывание в игре — в 22:00 по московскому времени.