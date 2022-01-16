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Будро: чем больше вы бьёте Овечкина, тем больше он похож на Халка — становится сильнее

Будро: чем больше вы бьёте Овечкина, тем больше он похож на Халка — становится сильнее
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Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Брюс Будро рассказал, можно ли остановить капитана и российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с помощью физической силы.

«Чем больше вы его бьёте, тем больше он становится похож на Халка. Он становится сильнее и злее. Вы хотите, чтобы он уснул», — цитирует Будро в «Твиттере» журналист Том Гулитти.

В текущем регулярном чемпионате 36-летний россиянин принял участие в 38 встречах, набрав в них 53 (25+28) результативных балла при показателе полезности «+16».

«Вашингтон» в настоящий момент располагается на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 51 балл после 38 проведённых встреч.

В следующем матче «Кэпиталз» сыграют дома с «Ванкувером» (16 января, 22:00 по московскому времени).

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