Будро: чем больше вы бьёте Овечкина, тем больше он похож на Халка — становится сильнее

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Брюс Будро рассказал, можно ли остановить капитана и российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с помощью физической силы.
«Чем больше вы его бьёте, тем больше он становится похож на Халка. Он становится сильнее и злее. Вы хотите, чтобы он уснул», — цитирует Будро в «Твиттере» журналист Том Гулитти.
В текущем регулярном чемпионате 36-летний россиянин принял участие в 38 встречах, набрав в них 53 (25+28) результативных балла при показателе полезности «+16».
«Вашингтон» в настоящий момент располагается на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 51 балл после 38 проведённых встреч.
В следующем матче «Кэпиталз» сыграют дома с «Ванкувером» (16 января, 22:00 по московскому времени).
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