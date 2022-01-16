Агент Галимова: мнимая инсайдерская информация не красит некоторых журналистов
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Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего «Ак Барса» и сборной России Артёма Галимова прокомментировал появившуюся ранее информацию об отказе хоккеиста от участия в сборе национальной команды перед Олимпийскими играми 2022 года.
«В преддверии Олимпиады, когда нужна сплочённость и концентрация для будущих Игр, мнимая инсайдерская информация по поводу игроков сборной России по хоккею не красит некоторых журналистов. Что касается Артёма Галимова, то завтра он будет в расположении национальной команды России», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Отметим, что 22-летний форвард примет участие в подготовке сборной России к Олимпийским играм, которая начнётся завтра, 17 января.
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