Александр Овечкин вышел на единоличное 100-е место по матчам в НХЛ

Сегодня, 16 января, в Вашингтоне (США) на «Кэпитал Уан-Арене» «Вашингтон Кэпиталз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги встречается с «Ванкувер Кэнакс».
В этом матче принимает участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Капитан столичной команды проводит свой 1236-й матч за карьеру в НХЛ. По этому показателю россиянин обогнал Стива Томаса, занимающего теперь 101-ю строчку по данному показателю.
В текущем сезоне Овечкин провёл 38 матчей и набрал в них 53 очка. Всего на его счету 25 голов и 28 результативных передач при показателе полезности «+16», и он занимает второе место в списке бомбардиров текущего сезона НХЛ, уступая только один балл Леону Драйзайтлю.
Также Овечкин занимает второе место в снайперской гонке, разделяя его с Остоном Мэттьюсом, первый — также Драйзайтль (26 голов).
- 16 января 2022
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