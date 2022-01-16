«Миннесота» не подпишет контракт с 37-летним Стаалом, который хочет выступить на ОИ-2022

Канадский нападающий Эрик Стаал не получит предложения заключить контракт с «Миннесотой Уайлд», цитирует журналиста Майкла Руссо The Hockey Writers.



Ранее 37-летний хоккеист подписал контракт с фарм-клубом «дикарей» в АХЛ — «Айова Уайлд». Отмечалось, что он поддерживает форму в команде, чтобы получить возможность выступить за сборную Канады на Олимпийских играх 2022 года.



37-летний Стаал не играл в этом сезоне после того, как закончил прошлый финал Кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс».



Шестикратный участник Матча звёзд НХЛ Стаал набрал 1034 очка (441 гол, 593 передачи) в 1293 матчах за карьеру, а также был частью олимпийской сборной Канады 2010 года, завоевавшей золотую медаль в Ванкувере.