«Миннесота» не подпишет контракт с 37-летним Стаалом, который хочет выступить на ОИ-2022
Поделиться
Канадский нападающий Эрик Стаал не получит предложения заключить контракт с «Миннесотой Уайлд», цитирует журналиста Майкла Руссо The Hockey Writers.
Ранее 37-летний хоккеист подписал контракт с фарм-клубом «дикарей» в АХЛ — «Айова Уайлд». Отмечалось, что он поддерживает форму в команде, чтобы получить возможность выступить за сборную Канады на Олимпийских играх 2022 года.
37-летний Стаал не играл в этом сезоне после того, как закончил прошлый финал Кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс».
Шестикратный участник Матча звёзд НХЛ Стаал набрал 1034 очка (441 гол, 593 передачи) в 1293 матчах за карьеру, а также был частью олимпийской сборной Канады 2010 года, завоевавшей золотую медаль в Ванкувере.
Комментарии
- 16 января 2022
-
22:59
-
22:48
-
22:44
-
22:36
-
22:31
-
22:10
-
21:51
-
21:46
-
21:16
-
20:52
-
20:46
-
20:37
-
20:21
-
20:05
-
19:48
-
19:30
-
18:36
-
17:54
-
17:18
-
16:46
-
16:24
-
15:22
-
14:45
-
14:34
-
14:22
-
14:01
-
13:25
-
12:41
-
12:07
-
11:14
-
10:59
-
10:10
-
09:51
-
09:44
-
09:32
Партнерский контент