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«Миннесота» не подпишет контракт с 37-летним Стаалом, который хочет выступить на ОИ-2022

«Миннесота» не подпишет контракт с 37-летним Стаалом, который хочет выступить на ОИ-2022
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Канадский нападающий Эрик Стаал не получит предложения заключить контракт с «Миннесотой Уайлд», цитирует журналиста Майкла Руссо The Hockey Writers.

Ранее 37-летний хоккеист подписал контракт с фарм-клубом «дикарей» в АХЛ — «Айова Уайлд». Отмечалось, что он поддерживает форму в команде, чтобы получить возможность выступить за сборную Канады на Олимпийских играх 2022 года.

37-летний Стаал не играл в этом сезоне после того, как закончил прошлый финал Кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс».

Шестикратный участник Матча звёзд НХЛ Стаал набрал 1034 очка (441 гол, 593 передачи) в 1293 матчах за карьеру, а также был частью олимпийской сборной Канады 2010 года, завоевавшей золотую медаль в Ванкувере.

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