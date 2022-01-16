Овечкин открыл счёт в 130-й раз за карьеру в НХЛ. Больше — лишь у двух игроков в истории

В эти минуты в Вашингтоне (США) на «Кэпитал Уан-Арене» «Вашингтон Кэпиталз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги встречается с «Ванкувер Кэнакс». По окончании первого периода хозяева ведут со счётом 1:0.



Первую шайбу во встрече забросил российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин.



Как сообщает в «Твиттере» журналист Том Гулитти, этот гол стал 130-м в карьере форварда, который является первым в игре с его участием. По данному показателю Овечкин в настоящий момент уступает лишь двум хоккеистам: Бретту Халлу, который открывал счёт в матчах 131 раз, а также Яромиру Ягру, на счету которого 135 подобных шайб.



Отметим, что этот гол стал 26-м для Овечкина в текущем сезоне НХЛ.