Филатов — об Овечкине: мы сейчас наблюдаем за легендой, настоящей машиной, роботом

Бывший нападающий «Оттавы Сенаторз» и «Коламбус Блю Джекетс» Никита Филатов поделился мнением об игре российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем сезоне.
«Могу сказать одно: разговоры о том, что Овечкин должен сбавить темп по части заброшенных шайб и остановиться в развитии, начались ещё 5 лет назад. А сейчас в возрасте 36 лет он выдаёт лучший сезон в карьере. Какие тут могут быть вопросы? Все эти размышления о том, что организм Ови не выдержит, безосновательны. На протяжении всей карьеры у него не было серьёзных травм, которые бы надолго выбили его из игры. Даже если сравнить Александра с Кросби, то капитан «Питтсбурга» пропустил очень много времени из-за постоянных сотрясений.
Для Александра возраст — это просто цифра. Мы сейчас наблюдаем за легендой, настоящей машиной, роботом. И с учётом того, какую игру Ови демонстрирует в этом сезоне, он не оставляет никаких вопросов. Овечкин забрасывает важные шайбы на любой вкус, отдаёт кучу голевых передач и на равных борется в бомбардирской гонке с Макдэвидом и Драйзайтлем. Я даже не знаю как это назвать — это просто что-то нереальное», – цитирует Филатова Sport24.
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