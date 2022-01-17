Тарасенко выведен из ковид-протокола. Он сыграет в ближайшем матче с «Нэшвиллом»
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Нападающие «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко и Брэйден Шенн, а также защитник Колтон Парэйко выведены из ковид-протокола НХЛ. Во вторник, 18 января, они сыграют с «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который начнётся в 4:00 мск.
Эти игроки уже занимались на льду в последние два дня, а в воскресенье принимали участие в полноценной тренировке с командой.
«Завтра они смогут сыграть, они покинули ковид-список и готовы действовать. Мы все знаем, что это хорошие игроки. Они всегда ими были. Поэтому приятно, что они возвращаются», – цитирует главного тренера команды Крэйга Берюбе официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, Тарасенко пропустил последние четыре игры с участием «Блюз».
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