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К. Семёнов: «Авангард» готов был продолжать чемпионат, но мы должны понимать приоритеты

К. Семёнов: «Авангард» готов был продолжать чемпионат, но мы должны понимать приоритеты
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Нападающий «Авангарда» Кирилл Семёнов рассказал, что команда готова была продолжать регулярный чемпионат КХЛ.

«Все отнеслись с пониманием к сложившейся ситуации. Многие команды начали массово заболевать. Мы должны понимать, что приоритетом стоит здоровье людей. Это решение руководства лиги. Наша команда была готова продолжить играть свои матчи. Но сейчас главное – остановить рост заболевания.

У нас уже был план, как будет построена олимпийская пауза. В связи со сложившейся ситуацией график сдвинулся, но остался тем же. Сейчас нам дали время на отдых, немного переключиться, провести время с семьёй, друзьями и набраться сил перед важным отрезком этого сезона», – сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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