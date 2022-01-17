К. Семёнов: «Авангард» готов был продолжать чемпионат, но мы должны понимать приоритеты

Нападающий «Авангарда» Кирилл Семёнов рассказал, что команда готова была продолжать регулярный чемпионат КХЛ.

«Все отнеслись с пониманием к сложившейся ситуации. Многие команды начали массово заболевать. Мы должны понимать, что приоритетом стоит здоровье людей. Это решение руководства лиги. Наша команда была готова продолжить играть свои матчи. Но сейчас главное – остановить рост заболевания.



У нас уже был план, как будет построена олимпийская пауза. В связи со сложившейся ситуацией график сдвинулся, но остался тем же. Сейчас нам дали время на отдых, немного переключиться, провести время с семьёй, друзьями и набраться сил перед важным отрезком этого сезона», – сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.