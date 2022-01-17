Серебряков, Хохлов, Мэйсек и Шабанов — лучшие игроки 18-й недели КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ назвала лучших игроков 18-й недели чемпионата. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

Лучшим вратарём впервые в карьере признан Никита Серебряков («Адмирал»), одержавший с командой две победы в двух матчах недели. По воротам Серебрякова было нанесено 59 бросков, из которых он отразил 94,92%. Коэффициент надёжности составил 1,50.

Лучшим защитником впервые в карьере признан Илья Хохлов («Северсталь»), набравший 3 (0+3) в двух матчах недели. Он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+2». Хохлов совершил три силовых приёма и заблокировал пять бросков.

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Брукс Мэйсек («Автомобилист»), набравший 4 (1+3) очка в одном матче недели. В игре с «Северсталью» (5:2) он нанес пять бросков по воротам, совершил один силовой прием и завершил её с показателем полезности «+3».

Лучшим новичком впервые в карьере признан Максим Шабанов («Трактор»), набравший 2 (1+1) очка в двух матчах недели. Он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+2». В игре с «Куньлунь Ред Стар» Шабанов забросил свою первую шайбу в КХЛ.