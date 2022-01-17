«Барыс» расторг контракт с Максимом Мусоровым

Хоккейный клуб «Барыс» и нападающий Максим Мусоров расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт нур-султанского клуба.

Хоккеист всю карьеру провёл в системе «Барыса», выступая также за «Снежных Барсов» и нур-султанский «Номад».

В текущем сезоне хоккеист провёл 18 матчей в КХЛ и набрал в них одно очко за результативную передачу. В «Номаде» хоккеист сыграл 11 встреч и набрал 12 баллов: забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

«Барыс» в текущем сезоне занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 48 очков в 47 встречах. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.

Отметим, что на два очка от «Барыса» отстаёт «Амур», правда, у хабаровчан сыграно на три встречи больше.