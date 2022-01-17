«Поиграли в русский хоккей». «Сибирь» провела тренировку на открытом льду

Хоккейный клуб «Сибирь» провёл тренировку на открытом воздухе. Официальный «Твиттер» новосибирцев опубликовал фотографии с подписью: «Всем привет. «Сибирь» сегодня провела тренировку на открытом льду, поиграли в русский хоккей».

В текущем сезоне «Сибирь» провела 50 матчей и набрала 57 очков. Сейчас команда располагается на шестом месте в таблице Восточной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.

Напомним, что команды, которые завершили регулярный чемпионат в топ-4, будут начинать серии в плей-офф на домашнем льду. Отставание «Сибири» от идущего на четвёртой строчке «Ак Барса» составляет пять баллов. Правда, новосибирцы провели на две встречи больше.

Перед паузой КХЛ новосибирцы провели два матча с «Адмиралом», в которых оба раза уступили.