«Поиграли в русский хоккей». «Сибирь» провела тренировку на открытом льду

Хоккейный клуб «Сибирь» провёл тренировку на открытом воздухе. Официальный «Твиттер» новосибирцев опубликовал фотографии с подписью: «Всем привет. «Сибирь» сегодня провела тренировку на открытом льду, поиграли в русский хоккей».
В текущем сезоне «Сибирь» провела 50 матчей и набрала 57 очков. Сейчас команда располагается на шестом месте в таблице Восточной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.
Напомним, что команды, которые завершили регулярный чемпионат в топ-4, будут начинать серии в плей-офф на домашнем льду. Отставание «Сибири» от идущего на четвёртой строчке «Ак Барса» составляет пять баллов. Правда, новосибирцы провели на две встречи больше.
Перед паузой КХЛ новосибирцы провели два матча с «Адмиралом», в которых оба раза уступили.
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