Дальбек: в последние дни мы тренируемся с ребятами, у которых отрицательный тест

Защитник ЦСКА Клас Дальбек прокомментировал продление контракта с армейским клубом.

«Я очень счастлив и горд, что получил возможность остаться в клубе и провести в ЦСКА ещё один год. Сейчас мой четвёртый сезон в команде: и мне и моей семье всё очень нравится здесь с самого первого дня.



Последние несколько дней мы занимались в малых группах с ребятами, у которых был отрицательный результат теста. Это были хорошие тренировки на льду, а затем мы работали в зале.



У нас очень качественные тренировки как на льду, так и в зале. Потому проблем с формой нет.



Чем занимаюсь в свободное от тренировок время? Я провожу время со своей семьёй и стараюсь придумывать какие-то новые интересные и весёлые занятия для детей. До сих пор это была отличная зима в Москве, так что в основном мы просто играли на улице в снегу.



Что могу посоветовать болельщикам из фильмов и музыки в период отсутствия игр? Недавно я посмотрел фильм под названием «Дюна», который могу порекомендовать. Также думаю, что «Игра в кальмара» – хороший сериал для просмотра. Что касается музыки, я в основном просто слушаю лучшие хиты, но The Weekend — хорошая группа. Сейчас у меня нет книг, которые я читаю, в основном мне нравится слушать различные подкасты», – цитирует Дальбека официальный сайт ЦСКА.