Вячеслав Фетисов прокомментировал расширенный состав сборной России по хоккею на Олимпиаду
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением о расширенном составе сборной России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).
«Тренеры команду видят по своему. У них свой план, своя стратегия. Им отвечать за результат. У них свои причины не вызывать Толчинского.
Аскаров получил аванс. Но произойти может всё, что угодно. Из этой пятёрки тренерам нужно выбрать вратаря, который выиграет Олимпиаду. Первый номер должен быть в лучшей форме. В первую очередь психологически, потому что особенный турнир.
Такое большое количество игроков ЦСКА оправдано. Последнее время этот клуб больше всех поставлял игроков в сборную», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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