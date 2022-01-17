Вячеслав Фетисов прокомментировал расширенный состав сборной России по хоккею на Олимпиаду

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением о расширенном составе сборной России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).



«Тренеры команду видят по своему. У них свой план, своя стратегия. Им отвечать за результат. У них свои причины не вызывать Толчинского.



Аскаров получил аванс. Но произойти может всё, что угодно. Из этой пятёрки тренерам нужно выбрать вратаря, который выиграет Олимпиаду. Первый номер должен быть в лучшей форме. В первую очередь психологически, потому что особенный турнир.



Такое большое количество игроков ЦСКА оправдано. Последнее время этот клуб больше всех поставлял игроков в сборную», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.