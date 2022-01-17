ФХР рассказала о состоянии здоровья Жамнова, сдавшего положительный ПЦР-тест

Пресс-служба сборной России по хоккею прокомментировала отсутствие на сборе национальной команды перед Олимпийскими играми 2022 года главного тренера Алексея Жамнова.
«Алексей Жамнов на данный момент находится дома. Он, как и все тренеры сборной, регулярно сдавал тесты на коронавирус. Два последних, взятые с незначительной разницей во времени, показали разные результаты — один положительный, другой — отрицательный. В связи с этим медицинским штабом сборной было принято решение о том, что главный тренер сборной ближайшие дни проведёт дома. Врачи команды будут наблюдать за клинической картиной.
В настоящее время Алексей Юрьевич чувствует себя великолепно, никаких симптомов у него нет, но в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой было принято решение избегать любых рисков. Главный тренер присоединится к команде на сборах после того, как будет исключена любая вероятность заболевания, в том числе сезонных гриппа и ОРВИ. До этого времени Алексей Жамнов будет принимать участие в теоретических занятиях при помощи видеосвязи», — заявили в пресс-службе национальной команды.
- 17 января 2022
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