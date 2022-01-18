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«Питтсбург» отыгрался с 0:3 и одержал победу над «Вегасом», на счету Малкина — голевой пас

«Питтсбург» отыгрался с 0:3 и одержал победу над «Вегасом», на счету Малкина — голевой пас
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«Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержал победу над «Вегас Голден Найтс» со счётом 5:3 (0:3, 2:0, 3:0). Встреча прошла в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейсон Цукер, Теодор Блюгерс, Каспери Капанен, Джейсон Гюнцель и Сидни Кросби. У «Вегаса» отметились Чандлер Стивенсон, Николя Руа и российский нападающий Евгений Дадонов, на счету которого также одна голевая передача. 32-летний форвард сыграл 15 минут и 41 секунду, нанёс два броска по воротам, а также совершил одну потерю и один перехват при общей полезности «0».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Евгений Малкин в прошедшей встрече сумел отдать результативный пас на Каспери Капанена, россиянин провёл на льду 17.41, нанёс два броска по воротам, заблокировал два броска и совершил один перехват при показателе полезности «0».

НХЛ - регулярный чемпионат
18 января 2022, вторник. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Стивенсон (Дадонов, Теодор) – 03:43' (5x5)   2:0 Дадонов (Стоун, Пьетранджело) – 12:12' (5x5)   3:0 Руа (Пьетранджело, Маршессо) – 19:30' (5x4)   3:1 Цукер (Картер, Капанен) – 26:56' (5x4)   3:2 Блюгерс (Бойл, Мэтисон) – 27:45' (5x5)   3:3 Капанен (Малкин) – 40:28' (5x5)   3:4 Гюнцель – 42:12' (5x5)   3:5 Кросби (Картер, Летанг) – 58:52' (en)
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