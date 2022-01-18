«Питтсбург» отыгрался с 0:3 и одержал победу над «Вегасом», на счету Малкина — голевой пас

«Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержал победу над «Вегас Голден Найтс» со счётом 5:3 (0:3, 2:0, 3:0). Встреча прошла в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена».
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейсон Цукер, Теодор Блюгерс, Каспери Капанен, Джейсон Гюнцель и Сидни Кросби. У «Вегаса» отметились Чандлер Стивенсон, Николя Руа и российский нападающий Евгений Дадонов, на счету которого также одна голевая передача. 32-летний форвард сыграл 15 минут и 41 секунду, нанёс два броска по воротам, а также совершил одну потерю и один перехват при общей полезности «0».
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Евгений Малкин в прошедшей встрече сумел отдать результативный пас на Каспери Капанена, россиянин провёл на льду 17.41, нанёс два броска по воротам, заблокировал два броска и совершил один перехват при показателе полезности «0».
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