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Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 18 января, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Детройт Ред Уингз» в овертайме одержал победу над «Баффало Сэйбрз». Российский нападающий «красных крыльев» Владислав Наместников отличился заброшенной шайбой в меньшинстве.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2022, понедельник. 21:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 3
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Йокихарью (Далин, Скиннер) – 09:56' (5x5)   2:0 Скиннер (Томпсон) – 49:21' (5x5)   2:1 Наместников (Зайдер, Бертуцци) – 50:21' (4x5)   2:2 Ларкин (Фаббри) – 53:28' (5x5)   2:3 Ларкин (Ледди) – 62:07' (3x3)

«Колорадо Эвеланш» по буллитам обыграл «Миннесоту Уайлд» (4:3). Российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов оформил дубль.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2022, понедельник. 23:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 3
Б
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Рантанен (Маккиннон, Макар) – 15:57' (5x3)   2:0 Ньюхук (Жирар, Бураковски) – 17:39' (5x5)   2:1 Фиала (Болди) – 20:33' (5x5)   2:2 Капризов (Цуккарелло, Дамба) – 46:46' (5x5)   3:2 Маккиннон (Ландеског, Рантанен) – 56:27' (5x5)   3:3 Капризов (Цуккарелло) – 57:09' (6x5)   4:3 Рантанен – 65:00' (ПБ)

«Аризона Койотс» одержала уверенную победу над «Монреаль Канадиенс» со счётом 5:2. Финалист Кубка Стэнли — 2021 потерпел шестое поражение подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 января 2022, вторник. 00:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
5 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Бойд (Шмальц, Келлер) – 05:19' (5x5)   2:0 Ларссон (Кессел, Мэйо) – 08:18' (5x5)   2:1 Питлик (Друен) – 15:11' (5x5)   3:1 Мозер – 24:27' (5x5)   3:2 Пилинг (Друен, Питри) – 31:13' (5x4)   4:2 Шмальц (Руссель, Ларссон) – 38:02' (5x5)   5:2 Келлер (Шмальц, Мозер) – 58:18' (en)

Пента-трик швейцарского форварда Тимо Майера обеспечил «Сан-Хосе Шаркс» крупную победу над «Лос-Анджелес Кингз» (6:2).

НХЛ - регулярный чемпионат
18 января 2022, вторник. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
6 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Майер (Бёрнс, Карлссон) – 03:02' (5x4)   2:0 Балцерс (Гертл) – 15:56' (5x5)   3:0 Майер – 18:48' (5x5)   4:0 Майер (Гертл) – 19:09' (5x5)   4:1 Копитар – 19:44' (5x5)   5:1 Майер (Карлссон, Гертл) – 21:24' (5x4)   6:1 Майер (Гертл, Карлссон) – 39:32' (5x5)   6:2 Андерсон (Даути, Арвидссон) – 50:35' (5x5)

Дубль Райана Донато принёс «Сиэтл Кракен» первую победу за 10 матчей, подопечные Дэйва Хэкстола переиграли по буллитам «Чикаго Блэкхоукс» (3:2).

НХЛ - регулярный чемпионат
18 января 2022, вторник. 01:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 2
Б
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Кубалик (Густафссон) – 32:06' (5x5)   1:1 Данн (Шихан, Ларссон) – 35:01' (5x5)   1:2 Хагель (Кубалик, Кейн) – 37:06' (5x4)   2:2 Донато – 42:02' (5x5)   3:2 Донато – 65:00' (ПБ)

26 сейвов Ильи Сорокина помогли «Нью-Йорк Айлендерс» переиграть «Филадельфию Флайерз» со счётом 4:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 января 2022, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Нельсон (Бейли, Грин) – 31:44' (5x5)   2:0 Сизикас (Сало, Клаттербак) – 34:28' (5x5)   2:1 Конечны (Санхайм, Лотон) – 37:12' (5x5)   3:1 Бовиллье (Вальстрём, Нельсон) – 44:44' (5x5)   4:1 Мартин (Клаттербак, Пелеч) – 58:37' (en)

«Сент-Луис Блюз» обыграл «Нэшвилл Предаторз» (5:3). Форвард «блюзменов» Иван Барбашёв набрал в прошедшей встрече 4 (2+2) балла, став второй звездой матча.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 января 2022, вторник. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Джохансен (Дюшейн) – 04:05' (5x5)   0:2 Форсберг (Йози) – 15:50' (5x5)   1:2 Барбашёв (Шенн, О'Райлли) – 16:09' (5x5)   2:2 О'Райлли (Тарасенко, Крюг) – 17:47' (5x4)   3:2 Шенн (Барбашёв, Парэйко) – 20:59' (5x5)   4:2 Барбашёв (Фолк, Шенн) – 25:19' (5x5)   4:3 Тренин (Жанно, Майерс) – 51:33' (5x5)   5:3 Шенн (Барбашёв, О'Райлли) – 57:25' (5x5)

«Питтсбург Пингвинз» одержал волевую победу над «Вегас Голден Найтс», отыгравшись с 0:3. Форвард «пингвинов» Евгений Малкин стал автором голевой передачи.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 января 2022, вторник. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Стивенсон (Дадонов, Теодор) – 03:43' (5x5)   2:0 Дадонов (Стоун, Пьетранджело) – 12:12' (5x5)   3:0 Руа (Пьетранджело, Маршессо) – 19:30' (5x4)   3:1 Цукер (Картер, Капанен) – 26:56' (5x4)   3:2 Блюгерс (Бойл, Мэтисон) – 27:45' (5x5)   3:3 Капанен (Малкин) – 40:28' (5x5)   3:4 Гюнцель – 42:12' (5x5)   3:5 Кросби (Картер, Летанг) – 58:52' (en)

В таблице Восточной конференции первое место занимает «Флорида Пантерз», на счету которой 57 очков после 38 встреч. Следом идёт «Тампа-Бэй Лайтнинг», имеющая аналогичное количество очков после 40 сыгранных матчей. Замыкает тройку «Нью-Йорк Рейнджерс», на счету которого 54 балла за 39 игр.

На Западе лидирует «Колорадо Эвеланш» с 53 очками после 36 матчей. Второе место у «Сент-Луис Блюз», набравшего 51 балл за 39 игр. Третий — «Нэшвилл Предаторз», в активе которого также 51 очко после 40 встреч.

Турнирная таблица НХЛ
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