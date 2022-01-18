Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 18 января, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.



«Детройт Ред Уингз» в овертайме одержал победу над «Баффало Сэйбрз». Российский нападающий «красных крыльев» Владислав Наместников отличился заброшенной шайбой в меньшинстве.

«Колорадо Эвеланш» по буллитам обыграл «Миннесоту Уайлд» (4:3). Российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов оформил дубль.

«Аризона Койотс» одержала уверенную победу над «Монреаль Канадиенс» со счётом 5:2. Финалист Кубка Стэнли — 2021 потерпел шестое поражение подряд.

Пента-трик швейцарского форварда Тимо Майера обеспечил «Сан-Хосе Шаркс» крупную победу над «Лос-Анджелес Кингз» (6:2).

Дубль Райана Донато принёс «Сиэтл Кракен» первую победу за 10 матчей, подопечные Дэйва Хэкстола переиграли по буллитам «Чикаго Блэкхоукс» (3:2).

26 сейвов Ильи Сорокина помогли «Нью-Йорк Айлендерс» переиграть «Филадельфию Флайерз» со счётом 4:1.

«Сент-Луис Блюз» обыграл «Нэшвилл Предаторз» (5:3). Форвард «блюзменов» Иван Барбашёв набрал в прошедшей встрече 4 (2+2) балла, став второй звездой матча.

«Питтсбург Пингвинз» одержал волевую победу над «Вегас Голден Найтс», отыгравшись с 0:3. Форвард «пингвинов» Евгений Малкин стал автором голевой передачи.

В таблице Восточной конференции первое место занимает «Флорида Пантерз», на счету которой 57 очков после 38 встреч. Следом идёт «Тампа-Бэй Лайтнинг», имеющая аналогичное количество очков после 40 сыгранных матчей. Замыкает тройку «Нью-Йорк Рейнджерс», на счету которого 54 балла за 39 игр.



На Западе лидирует «Колорадо Эвеланш» с 53 очками после 36 матчей. Второе место у «Сент-Луис Блюз», набравшего 51 балл за 39 игр. Третий — «Нэшвилл Предаторз», в активе которого также 51 очко после 40 встреч.