«Сибирь» продлила контракт с финским голкипером Сятери

Новосибирская «Сибирь» на официальном сайте продлила контракт с 32-летним финским вратарём Харри Сятери.



Сообщается, что новое соглашение будет действовать до 30 апреля 2023 года.



В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Сятери принял участие в 38 матчах, отразив в них 92,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,02. Голкипер играет за «Сибирь» с 2019 года. К этому моменту он провёл 132 матча, из них — пять в плей-офф. Всего у Сятери 13 матчей, сыгранных на ноль (шесть из них — в текущем сезоне).



Также голкипер является серебряным призёром чемпионата мира 2021 года.



«Сибирь» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 57 очков после 50 проведённых матчей.