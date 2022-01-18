«Сибирь» продлила контракт с финским голкипером Сятери
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Новосибирская «Сибирь» на официальном сайте продлила контракт с 32-летним финским вратарём Харри Сятери.
Сообщается, что новое соглашение будет действовать до 30 апреля 2023 года.
В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Сятери принял участие в 38 матчах, отразив в них 92,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,02. Голкипер играет за «Сибирь» с 2019 года. К этому моменту он провёл 132 матча, из них — пять в плей-офф. Всего у Сятери 13 матчей, сыгранных на ноль (шесть из них — в текущем сезоне).
Также голкипер является серебряным призёром чемпионата мира 2021 года.
«Сибирь» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 57 очков после 50 проведённых матчей.
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