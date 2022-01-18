Экс-голкипер СКА, «Сибири» и «Локомотива» расторгнет контракт с чешской «Спартой»

Чешский голкипер Александр Салак в ближайшем будущем покинет пражскую «Спарту», за которую выступает с 2020 года.



Как сообщает в «Твиттере» журналист Ондржей Кучар, 35-летний игрок больше не хочет оставаться в клубе и работает над расторжением контракта. «Мы занимаемся этим вопросом», — сообщил спортивный директор «Спарты» Петр Тон.



Напомним, в Континентальной хоккейной лиге Александр Салак защищал цвета санкт-петербургского СКА (2013-2014), новосибирской «Сибири» (2014-2018), ярославского «Локомотива» (2018-2019) и рижского «Динамо» (2019-2020). В лиге провёл 269 матчей, одержал 129 побед и 27 раз сыграл на ноль при 92,9% отражённых бросков. Его коэффициент надёжности — 2,06.



На драфте НХЛ 2009 года Салак был выбран «Флоридой Пантерз» в первом раунде под общим 21-м номером.