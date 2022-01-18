Форвард «Миннесоты» — о Капризове: каждый раз он выходит на площадку, словно на миссию

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Джордан Гринвей прокомментировал игру российского форварда клуба Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш» (3:4, бул.).



«Он каждый раз выходит на площадку, словно на миссию. Он всегда на высоте, будь то большой матч или нет. А когда дело доходит до развязки и давление нарастает, Кирилл прибавляет ещё, показывая всю свою мощь. Он нам здорово помогает», — приводит слова Гринвея официальный сайт НХЛ.



Напомним, в матче с «Колорадо» 24-летний россиянин стал автором дубля. Всего на счету Капризова в текущем чемпионате 34 матча, в которых он набрал 44 (16+28) балла при общей полезности «+17». «Миннесота» занимает пятое место в таблице Западной конференции, набрав 47 очков после 35 матчей.