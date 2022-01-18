Суперматч Капризова в НХЛ! Оформил дубль и прыгнул на стекло к болельщику

Несгибаемая «Миннесота» дала настоящий бой лидеру Запада «Колорадо», а шайбы россиянина спасли его команду от поражения в основное время.

«Колорадо» — одна из самых горячих команд лиги, которая выиграла 20 из последних 25 матчей и забивает почти по пять голов в среднем за игру. Дома они играют особенно хорошо и в этом сезона установили клубный рекорд – 13 побед подряд на своей арене. «Миннесота» дала лидеру Запада отличный бой, пусть и не победила.

Матч начался без раскачки бодренько, первый голевой момент создали именно гости – Райан Хартман убежал один на один с Дарси Кемпером, но преимущество хозяев было неоспоримо. Они быстро захватили инициативу, действуя на бешеной скорости. Могли открывать счёт Маккиннон, Тэйвз, Рантанен – первый даже угодил в штангу после мощного броска от синей линии.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» НХЛ.

В равных составах «Миннесота» и голкипер Каапо Кякхёнен справлялись с задачей, но в концовке периода случились два удаления подряд, которые оказались роковыми. Сначала Микко Рантанен подкараулил отскок после броска Маккиннона на дальней штанге, а потом, уже после окончания второго удаления, Алекс Ньюхук зарядил из слота в касание. «Миннесота» вырыла себе яму, из которой выбраться было очень непросто.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Колорадо Эвеланш».

Но «Миннесота» начала второй период не в пример лучше первого – уже на 33-й секунде Кевин Фиала на скорости прорвался по левому флангу, объехал Жирара и пробил Дарси Кемпера. Этот гол стал сотым в карьере швейцарского форварда, а «дикари» серьёзно прибавили и могли забивать ещё. Кирилл Капризов по центру просочился сквозь двух защитников, но с неудобной послал шайбу мимо ворот.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» НХЛ.

Страсти закипели — Джордан Гринвей врезался с Кемпера, за что получил на орехи от жёсткого защитника Макдермида. Кемпер сначала остался в игре, но уже через смену ему пришлось уйти в раздевалку, а место в воротах «Колорадо» занял хорошо знакомый российским болельщикам Павел Францоуз.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» Sportsnet.

Однако воспользоваться шансом и напрячь «холодного» вратаря «Миннесота» не сумела – наоборот, её атакующий порыв сбился очередным мощным отрезком в исполнении «лавин». Впрочем, «Миннесота» снова выстояла, а в концовке стала возвращать себе инициативу – не без помощи главного тренера. Дин Эвасон был настолько взбешён отсутствием очевидного удаления на Фиале, который в одиночку пытался накрутить нескольких защитников, что следующий, уже вполне безобидный эпизод, судьи расценили в пользу гостей. В большинстве «дикари» ожесточённо копали на пятачке, но каким-то чудом им не удалось забить.

В третьем периоде «Миннесота» прибавила ещё, а её главным героем выступил Кирилл Капризов. Он начал атаку, затем поборолся за шайбу у борта, проведя силовой на Джеке Джонсоне, а затем получил обратный пас от Матса Цукарелло и прошил Францоуза в касание с колена. Великолепный гол российского нападающего, который продлил его результативную серию до шести матчей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Миннесоты Уайлд».

Это был далеко не конец – Маккиннон за три с половиной минуты до конца затолкал шайбу мимо Кякхёнена – она исчезла под его амуницией, и её было не видно, поэтому судья сначала не показал гол. Однако после просмотра было определено, что она полностью пересекла линию ворот.

Что ж, Эвасон снова был в ярости, ну а «Миннесота» в очередной раз принялась за дело. Сняла вратаря и спустя семь секунд Капризов праздновал дубль! Россиянин не мог сдержать эмоций и прыгнул на заградительное стекло к болельщику «Миннесоты», коих сегодня на арене «Колорадо» было очень много. Невероятный по накалу матч, достойный лидеров таблицы, которому не хватило основного времени для определения победителя.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Миннесоты Уайлд».

Овертайм победителя не выявил, а на буллитах сильнее оказался «Колорадо». Капризов в третий раз за матч мог стать героем «Миннесоты», но его решающую попытку остановил Францоуз. «Лавины» продолжили свою рекордную серию побед на домашнем льду, но «Миннесота» в очередной раз продемонстрировала несгибаемый характер, а Капризов провёл суперматч. В последних шести матчах у Кирилла 12 (6+6) очков.