Новым генменеджером «Монреаля» стал агент Худобина, Бержерона и Летанга
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«Монреаль Канадиенс» на официальном сайте объявил имя нового генерального менеджера.
Им стал Кент Хьюз. Со специалистом заключён контракт на пять лет.
51-летний уроженец Монреаля стал 18-м генеральным менеджером в истории «Хабс». Наибольшей известности он добился в качестве агента. Хьюз представляет интересы таких игроков, как Патрис Бержерон, Крис Летанг, Антон Худобин и Дарнелл Нурс.
Напомним, в ноябре 2021 года Марк Бержевен покинул пост генерального менеджера «Монреаля», перейдя на должность старшего советника генменеджера «Лос-Анджелес Кингз». Он занимал эту должность в клубе с начала сезона-2012/2013. Под руководством Бержевена «Монреаль» дошёл до финала Кубка Стэнли – 2021, в котором уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1-4 в серии).
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