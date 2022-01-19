Владислав Наместников: я вырос на примере того «Детройта» и «русской пятёрки»

Форвард «Детройт Ред Уингз» Владислав Наместников поделился эмоциями от игры за клуб.
«Я люблю Детройт, мне нравятся парни в раздевалке. Это особенное место, конечно. Я здесь вырос. Играть за «Ред Уингз» очень здорово. Я вижу, что команда прогрессирует, мы многому учимся в этом сезоне, все матчи получаются плотными, в борьбе. И я уверен, что мы будем еще лучше. Здесь отличные фанаты, каждый вечер нас замечательно поддерживают. Тут восхитительно. Я вырос на примере того «Детройта» и «русской пятёрки», мой дядя играл за ту команду. То, что я выхожу на лед в красно-белом свитере — очень важно для меня и моей семьи. В таких случаях говорят, что мечты сбываются», — приводит слова Наместникова официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, в «русскую пятёрку» «Детройта» входили Владимир Константинов, Вячеслав Фетисов, Сергей Фёдоров, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов.
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