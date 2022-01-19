Орлов забросил 5-ю шайбу в сезоне и сравнял счёт в матче с «Виннипегом»

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Виннипег Джетс». Идёт второй период, счёт – 2:2.
Первый гол «Вашингтона» был забит на 17-й минуте нападающим команды Александром Овечкиным. Эта шайба стала для россиянина 27-й в текущем сезоне, также на его счету 28 голевых передач. Таким образом, Овечкин вышел на чистое первое место в снайперской и бомбардирской гонках сезона НХЛ, обогнав форварда «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля, у которого 54 набранных очка (26+28).
Вторая шайба «Кэпиталз» была заброшена на 5-й минуте второго периода защитником Дмитрием Орловым. Это пятый гол российского хоккеиста в текущем сезоне, также на его счету 13 голевых передач.
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