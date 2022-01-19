Овечкин вышел на чистое первое место в снайперской и бомбардирской гонках сезона НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Виннипег Джетс». Идёт второй период, гости ведут со счётом 2:1.
Единственный гол «Вашингтона» на 17-й минуте забил нападающий команды Александр Овечкин. Теперь на счету российского хоккеиста 27 заброшенных шайб в текущем сезоне НХЛ, он вышел на чистое первое место в снайперской гонке, обогнав форварда «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля (26).
Также Овечкин вышел на чистое первое место в бомбардирской гонке НХЛ – на счету Александра 55 очков (27+28). Второе место с 54 очками (26+28) занимает Драйзайтль. На третьем место по количеству набранных очков находится ещё один нападающий «Эдмонтона» – Коннор Макдэвид, в активе которого 53 очка (19+34).
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