Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голы Орлова и Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Виннипег»

Голы Орлова и Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Виннипег»
Комментарии

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 4:3.

Уже на 2-й минуте гости открыли счёт благодаря стараниям Кайла Коннора. Через минуты удвоил преимущество своей команды Коул Перфетти. Ближе к концу периода одну шайбу отыграл российский нападающий Александр Овечкин. А на 25-й минуте другой российский защитник Дмитрий Орлов сравнял счёт. После вывел свою команду вперёд белорусский нападающий Алексей Протас. Пьер-Люк Дюбуа сравнял счёт на 59-й минуте –игра перешла в овертайм. Там хозяевам принёс победу Том Уилсон которому ассистировал Евгений Кузнецов.

Также Овечкин вышел на чистое первое место в бомбардирской гонке НХЛ – на счету Александра 55 очков (27+28). Второе место с 54 очками (26+28) занимает Драйзайтль. На третьем место по количеству набранных очков находится ещё один нападающий «Эдмонтона» – Коннор Макдэвид, в активе которого 53 очка (19+34).

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2022, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Коннор (Копп, Шайфли) – 01:02' (5x4)   0:2 Перфетти (Дюбуа, Коннор) – 02:20' (5x5)   1:2 Овечкин (Хэтэуэй) – 16:58' (5x5)   2:2 Орлов (Макмайкл, Эллер) – 24:26' (5x5)   3:2 Протас (Шульц, Уилсон) – 44:15' (5x5)   3:3 Дюбуа (Лаури, Шайфли) – 58:55' (6x5)   4:3 Уилсон (Кузнецов) – 60:26' (3x3)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022