Голы Орлова и Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Виннипег»

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 4:3.



Уже на 2-й минуте гости открыли счёт благодаря стараниям Кайла Коннора. Через минуты удвоил преимущество своей команды Коул Перфетти. Ближе к концу периода одну шайбу отыграл российский нападающий Александр Овечкин. А на 25-й минуте другой российский защитник Дмитрий Орлов сравнял счёт. После вывел свою команду вперёд белорусский нападающий Алексей Протас. Пьер-Люк Дюбуа сравнял счёт на 59-й минуте –игра перешла в овертайм. Там хозяевам принёс победу Том Уилсон которому ассистировал Евгений Кузнецов.



Также Овечкин вышел на чистое первое место в бомбардирской гонке НХЛ – на счету Александра 55 очков (27+28). Второе место с 54 очками (26+28) занимает Драйзайтль. На третьем место по количеству набранных очков находится ещё один нападающий «Эдмонтона» – Коннор Макдэвид, в активе которого 53 очка (19+34).