Александр Овечкин забросил 50-ю шайбу «Виннипегу» за всю карьеру

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 4:3.
Первый гол «Вашингтона» был забит на 17-й минуте нападающим команды Александром Овечкиным. Эта шайба стала для россиянина 27-й в текущем сезоне, также на его счету 28 голевых передач.
Таким образом, этот гол стал 50-м в карьере Овечкина в ворота «Виннипега».
Также Овечкин вышел на чистое первое место в снайперской и бомбардирской гонках сезона НХЛ, обогнав форварда «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля, у которого 54 (26+28) набранных очка.
Россиянин набрал 1375 очков в 1237 играх и обошёл в списке бомбардиров Майка Модано, на счету которого 1374 очка в 1499 матчах. Теперь Овечкин занимает единоличное 24-е место в истории НХЛ по этому показателю. Следующей целью Овечкина является Бретт Халл, на счету которого 1391 очко.
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