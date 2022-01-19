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Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 19 января, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Филадельфия Флайерз» — «Нью-Йорк Айлендерс» – 3:4 (Б)

«Айлендерс» по буллитам одержали победу. В составе хозяев отличились Джеймс ван Римсдайк, Трэвис Конечны и Клод Жиру. За гостей забросили Робин Сало, Джош Бейли и Кейси Сизикас.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2022, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 4
Б
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Сало (Барзал, Паризе) – 02:08' (5x5)   1:1 ван Римсдайк (Йорк, Жиру) – 14:39' (5x4)   1:2 Бейли (Бовиллье, Пелеч) – 33:28' (5x5)   2:2 Конечны (Линдблом, Лотон) – 33:54' (5x5)   3:2 Жиру (Аткинсон, Фараби) – 44:05' (5x5)   3:3 Сизикас (Мейфилд, Клаттербак) – 55:32' (5x5)   3:4 Вальстрём – 65:00' (ПБ)

«Оттава Сенаторз» — «Баффало Сэйбрз» — 1:3

«Баффало» обыграл «Сенаторз». В составе хозяев забросил Дрейк Батерсон, у гостей отличились Дилан Козенс, Марк Янковски и Алекс Так.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2022, среда. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
1 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Козенс (Так, Батчер) – 12:07' (5x5)   1:1 Батерсон (Штюцле, Шабо) – 27:44' (5x4)   1:2 Янковски – 50:03' (5x5)   1:3 Так (Козенс, Скиннер) – 59:20' (en)

«Нэшвилл Предаторз» — «Ванкувер Кэнакс» — 1:3

Победу гостям принесли голы Элиаса Петтерссона, Брока Бёзера и Юхо Ламмикко. Также результативной передачей отметился россиянин Василий Подколзин. За «Нэшвилл» забросил Филип Томасино.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2022, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Томасино (Каррье, Толванен) – 22:51' (5x4)   1:1 Петтерссон (Подколзин, Хёгландер) – 27:23' (5x5)   1:2 Бёзер (Миллер, Хьюз) – 43:41' (5x4)   1:3 Ламмикко (Мотт) – 52:19' (5x5)

«Калгари Флэймз» — «Флорида Пантерз» — 5:1

«Калгари» крупно обыграл «Флориду». Победу хозяевам принесли голы Расмуса Андерссона, Блейка Коулмана, Шона Монахана (2) и Мэттью Ткачука. За «Пантерз» отличился Сэм Беннетт.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2022, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
5 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Андерссон (Годро, Ткачук) – 04:36' (5x4)   2:0 Коулман (Манджапане, Баклунд) – 11:36' (5x5)   2:1 Беннетт (Марчмент, Вераге) – 32:36' (5x5)   3:1 Монахан (Годро) – 36:03' (5x4)   4:1 Ткачук (Линдхольм, Годро) – 43:47' (5x5)   5:1 Монахан (Годро, Ткачук) – 46:43' (5x5)

«Бостон Брюинз» — «Каролина Харрикейнз» — 1:7

«Каролина» разгромила «Бостон», забросив семь шайб. Единственный гол «Брюинз» на счету Патриса Бержерона. В составе «Каролины» голами отметились Теуво Терявяйнен, Еспери Котканиеми (2), Сет Джарвис, Дерек Степан, Джейккоб Слэвин и Андрей Свечников.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2022, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 7
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Терявяйнен (Славин, Деанджело) – 03:44' (5x5)   0:2 Котканиеми (Свечников, Нидеррайтер) – 06:03' (5x5)   1:2 Бержерон (Пастрняк, Макэвой) – 11:13' (5x4)   1:3 Котканиеми (Славин, Степан) – 11:26' (5x5)   1:4 Джарвис – 16:01' (5x5)   1:5 Степан (Мартинук) – 16:57' (5x5)   1:6 Славин (Деанджело, Терявяйнен) – 43:05' (5x4)   1:7 Свечников (Ахо, Деанджело) – 47:48' (5x4)

«Вашингтон Кэпиталз» — «Виннипег Джетс» — 4:3

«Вашингтон» отыгрался с 0:2 и одержал победу в овертайме. За «Кэпиталз» отличились Александр Овечкин, Дмитрий Орлов, Алексей Протас и Том Уилсон. У «Виннипега» забили Кайл Коннор, Коул Перфетти и Пьер-Люк Дюбуа.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2022, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Коннор (Копп, Шайфли) – 01:02' (5x4)   0:2 Перфетти (Дюбуа, Коннор) – 02:20' (5x5)   1:2 Овечкин (Хэтэуэй) – 16:58' (5x5)   2:2 Орлов (Макмайкл, Эллер) – 24:26' (5x5)   3:2 Протас (Шульц, Уилсон) – 44:15' (5x5)   3:3 Дюбуа (Лаури, Шайфли) – 58:55' (6x5)   4:3 Уилсон (Кузнецов, Орлов) – 60:26' (3x3)

«Даллас Старз» — «Монреаль Канадиенс» — 3:5

«Монреаль» прервал шестиматчевую серию поражений. В составе победителей отличились Кристиан Дворак (2), Майкл Пеццетта, Тайлер Тоффоли, Джош Андерсон. У хозяев по голу забили Якоб Петерсон, Тайлер Сегин и Джо Павелски.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2022, среда. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 5
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Дворак (Тоффоли, Судзуки) – 27:35' (5x4)   0:2 Пеццетта (Эванс, Лехконен) – 27:57' (5x5)   1:2 Петерсон (Павелски) – 36:24' (5x5)   1:3 Тоффоли (Судзуки) – 41:03' (4x5)   1:4 Дворак – 42:38' (5x5)   2:4 Сегин (Хэнли, Гурьянов) – 43:03' (5x5)   2:5 Андерсон (Друен, Питлик) – 44:17' (5x5)   3:5 Павелски (Сегин, Хинц) – 58:41' (6x4)

«Лос-Анджелес Кингз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:6

В составе победителей дубль оформил Виктор Хедман, также отличились Никита Кучеров, Пьер-Эдуар Белльмар, Мэтью Жозеф и Стивен Стэмкос. Помимо гола, Кучеров записал на свой счёт результативную передачу. Защитник гостей Михаил Сергачёв допустил результативную ошибку, из-за которой его команда пропустила в большинстве. За «Кингз» забросили Блейк Лизотт, Алекс Иафалло, Артур Калиев и Филлип Дано.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2022, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хедман – 13:17' (5x5)   1:1 Лизотт – 28:52' (5x5)   2:1 Иафалло – 31:44' (4x5)   2:2 Кучеров (Хедман, Стэмкос) – 33:03' (5x4)   2:3 Белльмар (Жозеф) – 34:40' (4x5)   3:3 Калиев (Дурзи, Купари) – 36:06' (5x4)   3:4 Хедман (Кучеров, Пойнт) – 50:43' (5x5)   3:5 Жозеф (Макдона, Сергачёв) – 55:20' (5x5)   3:6 Стэмкос (Киллорн) – 57:18' (en)   4:6 Дано (Арвидссон) – 59:05' (5x5)

В таблице Восточной конференции на первое место вышла «Тампа-Бэй Лайтнинг», на счету которой 59 очков после 41 встречи. Следом идёт «Флорида Пантерз», имеющая на два балла меньше после 39 сыгранных матчей. Замыкает тройку «Каролина Харрикейнз», на счету которой 54 балла за 36 игр. Столько же очков после 39 матчей набрал «Нью-Йорк Рейнджерс».

На Западе лидирует «Колорадо Эвеланш» с 53 очками после 36 матчей. Второе место у «Сент-Луис Блюз», набравшего 51 балл за 39 игр. Третий — «Нэшвилл Предаторз», в активе которого также 51 очко после 41 встречи.

Турнирная таблица НХЛ
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