Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 19 января, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Филадельфия Флайерз» — «Нью-Йорк Айлендерс» – 3:4 (Б)

«Айлендерс» по буллитам одержали победу. В составе хозяев отличились Джеймс ван Римсдайк, Трэвис Конечны и Клод Жиру. За гостей забросили Робин Сало, Джош Бейли и Кейси Сизикас.

«Оттава Сенаторз» — «Баффало Сэйбрз» — 1:3

«Баффало» обыграл «Сенаторз». В составе хозяев забросил Дрейк Батерсон, у гостей отличились Дилан Козенс, Марк Янковски и Алекс Так.

«Нэшвилл Предаторз» — «Ванкувер Кэнакс» — 1:3

Победу гостям принесли голы Элиаса Петтерссона, Брока Бёзера и Юхо Ламмикко. Также результативной передачей отметился россиянин Василий Подколзин. За «Нэшвилл» забросил Филип Томасино.

«Калгари Флэймз» — «Флорида Пантерз» — 5:1

«Калгари» крупно обыграл «Флориду». Победу хозяевам принесли голы Расмуса Андерссона, Блейка Коулмана, Шона Монахана (2) и Мэттью Ткачука. За «Пантерз» отличился Сэм Беннетт.

«Бостон Брюинз» — «Каролина Харрикейнз» — 1:7

«Каролина» разгромила «Бостон», забросив семь шайб. Единственный гол «Брюинз» на счету Патриса Бержерона. В составе «Каролины» голами отметились Теуво Терявяйнен, Еспери Котканиеми (2), Сет Джарвис, Дерек Степан, Джейккоб Слэвин и Андрей Свечников.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Виннипег Джетс» — 4:3

«Вашингтон» отыгрался с 0:2 и одержал победу в овертайме. За «Кэпиталз» отличились Александр Овечкин, Дмитрий Орлов, Алексей Протас и Том Уилсон. У «Виннипега» забили Кайл Коннор, Коул Перфетти и Пьер-Люк Дюбуа.

«Даллас Старз» — «Монреаль Канадиенс» — 3:5

«Монреаль» прервал шестиматчевую серию поражений. В составе победителей отличились Кристиан Дворак (2), Майкл Пеццетта, Тайлер Тоффоли, Джош Андерсон. У хозяев по голу забили Якоб Петерсон, Тайлер Сегин и Джо Павелски.

«Лос-Анджелес Кингз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:6

В составе победителей дубль оформил Виктор Хедман, также отличились Никита Кучеров, Пьер-Эдуар Белльмар, Мэтью Жозеф и Стивен Стэмкос. Помимо гола, Кучеров записал на свой счёт результативную передачу. Защитник гостей Михаил Сергачёв допустил результативную ошибку, из-за которой его команда пропустила в большинстве. За «Кингз» забросили Блейк Лизотт, Алекс Иафалло, Артур Калиев и Филлип Дано.

В таблице Восточной конференции на первое место вышла «Тампа-Бэй Лайтнинг», на счету которой 59 очков после 41 встречи. Следом идёт «Флорида Пантерз», имеющая на два балла меньше после 39 сыгранных матчей. Замыкает тройку «Каролина Харрикейнз», на счету которой 54 балла за 36 игр. Столько же очков после 39 матчей набрал «Нью-Йорк Рейнджерс».



На Западе лидирует «Колорадо Эвеланш» с 53 очками после 36 матчей. Второе место у «Сент-Луис Блюз», набравшего 51 балл за 39 игр. Третий — «Нэшвилл Предаторз», в активе которого также 51 очко после 41 встречи.