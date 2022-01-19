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Тротц: Варламов показал выдающуюся игру с «Филадельфией»

Тротц: Варламов показал выдающуюся игру с «Филадельфией»
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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился мнением об игре российского голкипера Семёна Варламова в матче с «Филадельфией Флайерз» (4:3 Б).

«Сегодня Варламов показал выдающуюся игру. Конечно же, оба вратаря во время серии буллитов сыграли по-настоящему здорово. Игра получилась равной. Обе команды создавали моменты и в целом действовали хорошо.

Варламов – это один из тех парней в команде, которого все обожают. Все хотят видеть таких игроков в своём коллективе. Варламов – отличный товарищ по команде и настоящий профессионал. Я знаю, что он очень хотел одержать эту победу, а остальные ребята хотели помочь ему это сделать. Все парни хотят играть не только за себя, но и за любимых партнёров по команде и хороших людей. Безусловно, Варламов подходит под обе эти категории», – цитирует Тротца официальный сайт НХЛ на русском языке.

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