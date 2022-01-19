Кучеров показал жест Аршавина, отпраздновав гол в ворота «Лос-Анджелеса»

Сегодня, 19 января, в Лос-Анджелесе (США) на арене «Стэйплс-центр» «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой «Тампы» со счётом 6:4.



На 34-й минуте российский форвард гостей Никита Кучеров реализовал большинство команды, бросив в касание с правого пятака. Хоккеист отпраздновал гол в стиле российского футболиста Андрея Аршавина, приложив указательный палец к губам.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Благодаря победе «Тампа» вышла на первое место в таблице Восточной конференции, обогнав «Флориду Пантерз».

Никита Кучеров пропустил старт сезона из-за травмы. Сейчас на его счету девять матчей в регулярном чемпионате НХЛ, где он набрал 15 очков: забросил пять шайб и отдал 10 результативных передач.