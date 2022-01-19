Ковальчук рассказал, как проходит подготовка сборной России по хоккею к Олимпиаде — 2022

Сборная России по хоккею начала подготовку к Зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

Сегодня, 19 января, команда провела первую тренировку на базе в Новогорске. Перед её началом состоялось короткое командное собрание, сама тренировка была поделена на две части. В первой игроки отправились в тренажерный зал, отработав первую эту половину занятия под руководством тренера сборной по физподготовке Дмитрия Яшанькина, затем команда вышла на лёд. Первая тренировка на льду продолжалась не более часа, занятие было объёмным и посвящалось тому, чтобы тренеры в первую очередь получили информацию, в каком физическом состоянии прибыл на сбор каждый из игроков.

«Рады приступить к непосредственной подготовке к олимпийскому турниру, пока ещё команда в Новогорске не в полном составе. В ближайшие дни ждём пополнения, ребята будут подъезжать. Ничего особенного на собрании игрокам не говорил, много раз слышал такие речи как игрок, понимаю, что долго разговаривать нет особого смысла. Сказал, что в работу нужно включиться с первой минуты и у каждого, кто находится в расширенном списке, есть шанс выйти на лёд в Пекине. Тренировки на льду до возвращения Алексея Жамнова будут проходить под руководством Алексея Кудашова», — приводит слова генерального менеджера сборной России Ильи Ковальчука пресс-служба ФХР.