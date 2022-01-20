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«Колорадо» выиграл у «Анахайма» и увеличил отрыв от преследователей в таблице Запада

«Колорадо» выиграл у «Анахайма» и увеличил отрыв от преследователей в таблице Запада
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Сегодня, 20 января, в Анахайме (США) на арене «Хонда-центр» «Анахайм Дакс» принимал «Колорадо Эвеланш» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

На 39-й минуте Самуэль Жирар открыл счёт в матче после передач Назема Кадри и Андре Бураковски, а на 58-й броском в пустые ворота Кадри увеличил преимущество гостей. Его ассистентами стали Джонатан Тэйвз и Джей Ти Комфер.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2022, четверг. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
0 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Жирар (Кадри, Бураковски) – 38:29' (5x5)   0:2 Кадри (Комфер, Тэйвз) – 58:51' (en)

Эта победа стала для «Колорадо» четвёртой подряд. Таким образом, «Колорадо» увеличил отрыв от преследователей. Сейчас «Эвеланш» занимают первое место в таблице Западной конференции, набрав 55 очков после 37 матчей. На четыре балла отстаёт «Сент-Луис Блюз», в активе которого на два матча больше.

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