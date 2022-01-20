«Колорадо» выиграл у «Анахайма» и увеличил отрыв от преследователей в таблице Запада

Сегодня, 20 января, в Анахайме (США) на арене «Хонда-центр» «Анахайм Дакс» принимал «Колорадо Эвеланш» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).



На 39-й минуте Самуэль Жирар открыл счёт в матче после передач Назема Кадри и Андре Бураковски, а на 58-й броском в пустые ворота Кадри увеличил преимущество гостей. Его ассистентами стали Джонатан Тэйвз и Джей Ти Комфер.

Эта победа стала для «Колорадо» четвёртой подряд. Таким образом, «Колорадо» увеличил отрыв от преследователей. Сейчас «Эвеланш» занимают первое место в таблице Западной конференции, набрав 55 очков после 37 матчей. На четыре балла отстаёт «Сент-Луис Блюз», в активе которого на два матча больше.