Стал известен план подготовки сборной России по хоккею на 20 января

Сборная России в Новогорске готовится к Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай).
«Сборная России по хоккею, которая в настоящее время готовится к Олимпийским играм на базе в Новогорске, сегодня проведёт два тренировочных занятия. До первого из них хоккеисты прошли УМО, после которого тренерский штаб получит детальные ответы о физическом состоянии каждого из ребят.
В 11:30 команда отправилась на первую тренировку. «Земля» была поделена на две части, в первой игроки занимались в зале атлетизма, затем команда перешла в игровой зал. После почти двухчасового дневного занятия в расписании значатся обед, отдых, теоретическое занятие в видеозале и вторая тренировка, которая пройдёт на льду», – сообщает пресс-служба ФХР.
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля матчем между сборными России и Швейцарии, начало — в 11:40 мск. На групповом этапе россияне также сыграют с командами Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).
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