Защитник «Амура» Йордан объяснил разницу в игре в НХЛ и КХЛ

Защитник «Амура» Михал Йордан поделился мнением о различиях в игре в НХЛ и КХЛ. 31-летний чех в 2010 году подписал контракт с «Каролиной Харрикейнз», которая выбрала его на драфте-2008, и являлся игроком клуба до 2016 года.



«Первый матч в НХЛ? Я был с командой АХЛ, «Шарлотт Чекерс» в Чикаго. После завтрака пришёл на арену, а там у всего персонала улыбка до ушей. Я спросил: «Что случилось?» Они сказали: «Заходи к тренеру». Тренер говорит: «Ты очень хорошо себя показал, и тебя вызывают в первую команду, играешь сегодня вечером с «Торонто». Я такой: «Да ладно?»



Успел забрать все вещи и поехал в аэропорт. Позвонил жене и написал сообщение папе, что я буду играть за «Каролину», чтобы они смотрели этот матч. Когда до матча есть два дня, можно подготовиться, а тут сразу по прилёте меня забирают из аэропорта и отправляют играть. Провёл на площадке 12 минут или, может, чуть побольше.



Когда перешёл в КХЛ, сразу почувствовал различие между лигами? Да, потому что площадка в НХЛ поменьше, а здесь на тот момент была побольше. Здесь по-другому готовятся к играм. В США перед матчами мы смотрели видео минут по 40-50. Мы знали все выходы из зоны, которые делали команды, как у команд идёт большинство и всё остальное.



А в КХЛ больше свободы, идёт уклон на индивидуальные действия. Конечно, мы тоже разбираем большинство и меньшинство, тактику соперника — но я думаю, что на этом здесь акцентируют меньше внимания, чем в НХЛ», – цитирует Йордана пресс-служба «Амура».