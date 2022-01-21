Евгений Малкин забил третий гол в сезоне НХЛ, его следующую шайбу отменили арбитры

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Оттаву Сенаторз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 3:1 в пользу хозяев. В составе «Питтсбурга» один голов забил российский нападающий Евгений Малкин. После этого форвард забросил третью шайбу, однако её отменили арбитры.

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В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Малкин принял участие в 5 матчах, в которых записал в свой актив 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Всего за карьеру в НХЛ российский форвард провёл 945 матчей, в которых забил 427 голов и сделал 682 результативные передачи.