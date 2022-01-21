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«Бостон» вырвал победу у «Вашингтона» в конце матча. У Кузнецова гол с передачи Овечкина

«Бостон» вырвал победу у «Вашингтона» в конце матча. У Кузнецова гол с передачи Овечкина
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

За «Бостон» дублем отметился Давид Пастрняк, ещё по шайбе на счету Патриса Бержерона и Чарли Макэвоя, который забросил её за 45 секунд до конца матча. В составе «Вашингтона» отличились Евгений Кузнецов, Ларс Эллер и Никлас Бекстрём.

36-летний российский капитан «столичных» Александр Овечкин записал на свой счёт результативный пас. Таким образом, на его счету уже 56 (27+29) очков в 41 матче текущего сезона при коэффициенте полезности «+15».

Ворота «Вашингтона» в этом матче защищал чешский голкипер Витек Ванечек, отразивший 29 бросков из 33. У Линуса Улльмарка из «Бостона» — 14 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2022, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Кузнецов (Овечкин, ван Римсдайк) – 04:07' (5x5)   1:1 Пастрняк (Холл, Хаула) – 04:57' (5x5)   2:1 Пастрняк (Грызлик) – 28:37' (5x4)   2:2 Эллер (Макмайкл) – 36:12' (5x5)   3:2 Дебраск – 49:41' (5x5)   3:3 Бекстрём (Уилсон) – 50:17' (5x5)   4:3 Макэвой (Дебраск, Хаула) – 59:15' (5x4)
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