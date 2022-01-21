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«Флорида» разгромила на выезде «Эдмонтон» со счётом 6:0. У Бобровского — 40 сейвов

«Флорида» разгромила на выезде «Эдмонтон» со счётом 6:0. У Бобровского — 40 сейвов
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 6:0. Примечательно, что «нефтяники» потерпели седьмое поражение кряду.

В составе «Флориды» дублем отметился Александр Барков, ещё по шайбе на счету Картера Вераге, Энтони Дюклера, Сэма Беннетта и Оуэна Типпетта.

Значительный вклад в победу «Пантерз» внёс и 33-летний российский голкипер Сергей Бобровский, отразивший все 40 бросков по воротам. Это его первая «сухая» игра в сезоне и 35-я за карьеру в НХЛ.

«Флорида» возвращается на первое место в Восточной конференции, набрав 59 очков в 40 матчах. «Эдмонтон» (38) – на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2022, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
0 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Барков (Райнхарт, Юбердо) – 25:28' (5x4)   0:2 Вераге (Райнхарт, Монтур) – 28:07' (5x5)   0:3 Барков (Гудас) – 47:13' (5x5)   0:4 Дюклер (Барков, Юбердо) – 55:40' (5x4)   0:5 Беннетт (Типпетт, Лунделль) – 56:54' (5x4)   0:6 Типпетт (Мамин) – 58:16' (5x5)
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