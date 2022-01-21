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Макдэвид не забил ни одного гола в 8 домашних матчах подряд впервые с дебютного сезона

Макдэвид не забил ни одного гола в 8 домашних матчах подряд впервые с дебютного сезона
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 6:0. Примечательно, что «нефтяники» потерпели седьмое поражение кряду.

Нападающий и капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид не забил в этой встрече, и она стала для него восьмой подряд на домашней арене, где он не может отличиться. Единственный раз такая серия была в его дебютном сезоне-2015/2016 НХЛ.

Всего на счету Коннора в текущем чемпионате 35 матчей и 53 очка. Он забросил 19 шайб и отдал 34 результативные передачи.

Отметим, что «Эдмонтон» одержал всего две победы в последних 15 матчах.

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