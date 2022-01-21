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Передача Дадонова помогла «Вегасу» обыграть «Монреаль», «Колорадо» продлил победную серию

Передача Дадонова помогла «Вегасу» обыграть «Монреаль», «Колорадо» продлил победную серию
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Сегодня, 21 января, в Парадайсе (США) на «Ти-Мобайл Арене» «Вегас Голден Найтс» принимал «Монреаль Канадиенс» и одержал победу со счётом 4:3 после овертайма (1:1, 1:1, 1:1, 1:0).

В составе победителей отличились Чандлер Стивенсон, Вильям Карлссон, Джонатан Маршессо и Ши Теодор. Также результативной передачей отметился россиянин Евгений Дадонов. У гостей шайбы забросили Майкл Пеццетта, Тайлер Тоффоли и Майк Хоффман.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2022, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 3
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Стивенсон (Дадонов, Каррье) – 03:40' (5x5)   1:1 Пеццетта (Лехконен) – 15:28' (5x5)   2:1 Карлссон (Маршессо, Теодор) – 31:46' (5x4)   2:2 Тоффоли (Судзуки, Уайдман) – 34:20' (5x4)   2:3 Хоффман (Дворак, Дофен) – 46:15' (5x5)   3:3 Маршессо (Карлссон, Теодор) – 51:39' (5x4)   4:3 Теодор (Руа) – 61:50' (3x3)

В Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центр» «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Колорадо Эвеланш» и уступил со счётом 1:4 (0:1, 1:1, 0:2).

Единственную шайбу «Кингз» забросил Анже Копитар, у победителей отличились Микко Рантанен, Кифер Шервуд, Николя Обе-Кюбель и Девон Тэйвз.

Эта победа стала для «Колорадо» пятой подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2022, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Рантанен (Маккиннон, Макар) – 09:43' (5x4)   0:2 Шервуд – 23:06' (5x5)   1:2 Копитар (Иафалло, Даути) – 28:58' (5x4)   1:3 Обе-Кюбель (О'Коннор, Комфер) – 44:11' (5x5)   1:4 Тэйвз (Рантанен, Маккиннон) – 58:25' (en)

В Сиэтле «Сиэтл Кракен» встречался с «Сан-Хосе Шаркс» и одержал победу – 3:2 (0:1, 2:0, 1:1).

В составе хозяев отличились Карсон Суси (2) и Калле Йернкрок, у гостей по шайбе забросили Томаш Гертл и Тимо Майер. Также результативную передачу на свой счёт записал россиянин Александр Барабанов.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2022, пятница. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Гертл (Барабанов) – 00:38' (5x5)   1:1 Суси (Джордано, Эпплтон) – 24:18' (5x5)   2:1 Суси (Веннберг) – 28:25' (5x5)   3:1 Йернкрок (Гики, Джордано) – 46:27' (5x5)   3:2 Майер (Кутюр, Гертл) – 49:37' (5x4)
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