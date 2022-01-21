Передача Дадонова помогла «Вегасу» обыграть «Монреаль», «Колорадо» продлил победную серию

Сегодня, 21 января, в Парадайсе (США) на «Ти-Мобайл Арене» «Вегас Голден Найтс» принимал «Монреаль Канадиенс» и одержал победу со счётом 4:3 после овертайма (1:1, 1:1, 1:1, 1:0).
В составе победителей отличились Чандлер Стивенсон, Вильям Карлссон, Джонатан Маршессо и Ши Теодор. Также результативной передачей отметился россиянин Евгений Дадонов. У гостей шайбы забросили Майкл Пеццетта, Тайлер Тоффоли и Майк Хоффман.
В Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центр» «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Колорадо Эвеланш» и уступил со счётом 1:4 (0:1, 1:1, 0:2).
Единственную шайбу «Кингз» забросил Анже Копитар, у победителей отличились Микко Рантанен, Кифер Шервуд, Николя Обе-Кюбель и Девон Тэйвз.
Эта победа стала для «Колорадо» пятой подряд.
В Сиэтле «Сиэтл Кракен» встречался с «Сан-Хосе Шаркс» и одержал победу – 3:2 (0:1, 2:0, 1:1).
В составе хозяев отличились Карсон Суси (2) и Калле Йернкрок, у гостей по шайбе забросили Томаш Гертл и Тимо Майер. Также результативную передачу на свой счёт записал россиянин Александр Барабанов.
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