Передача Дадонова помогла «Вегасу» обыграть «Монреаль», «Колорадо» продлил победную серию

Сегодня, 21 января, в Парадайсе (США) на «Ти-Мобайл Арене» «Вегас Голден Найтс» принимал «Монреаль Канадиенс» и одержал победу со счётом 4:3 после овертайма (1:1, 1:1, 1:1, 1:0).

В составе победителей отличились Чандлер Стивенсон, Вильям Карлссон, Джонатан Маршессо и Ши Теодор. Также результативной передачей отметился россиянин Евгений Дадонов. У гостей шайбы забросили Майкл Пеццетта, Тайлер Тоффоли и Майк Хоффман.

В Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центр» «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Колорадо Эвеланш» и уступил со счётом 1:4 (0:1, 1:1, 0:2).

Единственную шайбу «Кингз» забросил Анже Копитар, у победителей отличились Микко Рантанен, Кифер Шервуд, Николя Обе-Кюбель и Девон Тэйвз.

Эта победа стала для «Колорадо» пятой подряд.

В Сиэтле «Сиэтл Кракен» встречался с «Сан-Хосе Шаркс» и одержал победу – 3:2 (0:1, 2:0, 1:1).

В составе хозяев отличились Карсон Суси (2) и Калле Йернкрок, у гостей по шайбе забросили Томаш Гертл и Тимо Майер. Также результативную передачу на свой счёт записал россиянин Александр Барабанов.