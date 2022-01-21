Стали известны подробности проведения хоккейного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине

Накануне ИИХФ и МОК провели совещание по поводу Олимпийских игр 2022 года в Пекине. В распоряжении «Чемпионата» появились главные подробности принятых решений.
— В случае, если во время группового этапа команда не выставит установленный минимум игроков, то ей засчитают техническое поражение;
— Минимальное число игроков, которых команда должна выставить на игру: 15 полевых хоккеистов + два вратаря. В отдельном матче допускается вывести на лёд 13 хоккеистов + два вратаря;
— Все хоккеисты, тренеры и персонал команды, переболевшие коронавирусом в течение 30 дней до вылета, должны представить четыре отрицательных теста ещё до вылета в Пекин;
— Хоккеисты, заболевшие коронавирусом до начала и во время хоккейного турнира, могут быть заменены в любой момент;
— В плей-офф организаторы турнира не хотят отменять матчи, поэтому в том случае, если какая-то команда не сможет сыграть свой матч, на её место будет поставлена лучшая команда из предыдущей стадии.
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