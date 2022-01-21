Цыплаков: с детства нравилась хоккейная тусовка — до сих пор кайфую от этого

Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков рассказал о занятиях хоккеем в юном возрасте, отношении к игре в настоящий момент и планах по окончании карьеры.



«Когда был ребёнком, иногда на разминке бросал теннисный мячик в стенку – представлял, что я вратарь (смеётся). Но мне сказали: «Куда тебе, какие ворота? Играй в поле». И это приносит мне удовольствие, я люблю много работать на площадке. Как-то так получалось, что в детстве технические элементы давались мне достаточно легко, не было ни одного, который вызвал бы у меня серьёзные проблемы.



Впервые вышел на лёд во дворце в Сокольниках. Там я покатался месяц от силы, потом у нас рядом с домом открылся ледовый дворец «Центральный» на Волгоградском проспекте. Именно там я начал заниматься хоккеем, играл с ребятами, которые были на год старше. Нравились тренировки, атмосфера в команде, хоккейная тусовка – тогда понял, что получаю удовольствие. До сих пор кайфую от этого.



После окончания спортшколы никак не получалось закрепиться в МХЛ – был на просмотрах в «Спартаке», в «Русских Витязях», в Казань ездил. Когда вернулся домой, думал даже взяться за учёбу, были мысли заняться чем-то другим. Казалось, что это конец. Тогда я старался больше времени проводить с близкими, но когда оставался один, снова появлялась тревога. Это продолжалось полтора месяца. Но хорошо, что потом всё поменялось – мне позвонили из «Спартака» и сказали, что берут в команду.



На лёд стараюсь выходить спокойным. Конечно, испытывал мандраж в первой игре на таком уровне, но сейчас уже привык. Нравится весь этот ажиотаж, болельщики на трибунах. Стараюсь ни о чём не думать, а просто выходить и показывать то, что умею. Убеждён, что работа и труд всё перетрут. Мы много работаем ради побед. Это главное, а остальное неважно. Именно победы приносят удовольствие от любимого дела.



Сейчас я учусь в институте на педагога. Возможно, пойду в тренеры, думал об этом. Хочется в будущем, когда мне будет 40-50 лет, воспитывать детей — как дедушка. Хотя, может быть, стану менеджером, это тоже очень интересно», — цитирует Цыплакова пресс-служба КХЛ.