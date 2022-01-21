Пресс-служба «Авангарда» отреагировала на фотосессию порнозвезды в поддержку клуба

Пресс-служба омского «Авангарда» прокомментировала участие русской порнозвезды Евы Эльфи в фотосессии в поддержку омской команды.



«Бренд «Авангарда» уже настолько популярен, что появляются подобные кейсы. Клуб не был инициатором этой интеграции, это была инициатива нашего партнёра — производителя атрибутики. В целом мы только приветствуем тот факт, что «Авангард» — это тренд, в том числе среди неспортивной аудитории», — цитируют пресс-службу «Авангарда» «Спорт-экспресс».

«У меня есть одна традиция: каждые новогодние каникулы я провожу в моём родном городе в Сибири.

Омск известен благодаря нескольким вещам: сгущёнке, мне и хоккейному клубу «Авангард». Скоро плей-офф КХЛ, и болеть я буду, естественно, за Авангард», — написала девушка на своей странице в «инстаграме».