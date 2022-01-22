Две голевые передачи Свечникова помогли «Каролине» победить «Рейнджерс»

В эти минуты в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 6:3.



Счёт в матче открыли хозяева на 14-й минуте благодаря голу Винсента Трочека. На 18-й минуте преимущество увеличил Сет Джарвис. Третий гол в матче за форвардом хозяев Йеспером Фастом. На 27-й минуте одну шайбу отыграл Мика Зибанеджад, которому ассистировал российский нападающий Артемий Панарин. На 35-й минуте забил Себастьян Ахо, а на 40-й Нино Нидеррайтер. После две шайбы отыграли Крис Крайдер и Грег Маккегг. Точку в матче поставил Тони Деанджелло.



У Андрея Свечникова две голевые передачи. Александр Георгиев совершил 29 сейвов.