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Две голевые передачи Свечникова помогли «Каролине» победить «Рейнджерс»

Две голевые передачи Свечникова помогли «Каролине» победить «Рейнджерс»
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В эти минуты в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 6:3.

Счёт в матче открыли хозяева на 14-й минуте благодаря голу Винсента Трочека. На 18-й минуте преимущество увеличил Сет Джарвис. Третий гол в матче за форвардом хозяев Йеспером Фастом. На 27-й минуте одну шайбу отыграл Мика Зибанеджад, которому ассистировал российский нападающий Артемий Панарин. На 35-й минуте забил Себастьян Ахо, а на 40-й Нино Нидеррайтер. После две шайбы отыграли Крис Крайдер и Грег Маккегг. Точку в матче поставил Тони Деанджелло.

У Андрея Свечникова две голевые передачи. Александр Георгиев совершил 29 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2022, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Трочек (Деанджело, Свечников) – 13:13' (5x4)   2:0 Джарвис (Ахо, Терявяйнен) – 17:21' (5x5)   3:0 Фаст (Деанджело, Лоренц) – 23:33' (5x5)   3:1 Зибанеджад (Панарин, Крайдер) – 26:35' (5x4)   4:1 Ахо – 34:46' (5x5)   5:1 Нидеррайтер (Свечников, Коул) – 39:32' (5x5)   5:2 Крайдер (Фокс, Зибанеджад) – 45:09' (5x4)   5:3 Маккегг (Ривз, Миллер) – 46:23' (5x5)   6:3 Деанджело (Ахо, Трочек) – 57:27' (5x4)
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