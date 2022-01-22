«Питтсбург» обыграл «Коламбус». У Кросби хет-трик

В эти минуты в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимала «Питтсбург Пингвинз». Победу в матче одержали гости со счётом 5:2.



На 1-й же минуте гости открыли счёт благодаря голу Брайана Дюмулена. Через 10 минут Густав Нюквист сравнял, а ещё через 8 минут Бун Дженнер вовсе вывел свою команду вперёд. Через минуту Сидни Кросби сравнял счёт в матче. На 46-й минуте Майк Мэтисон вывел гостей вперёд, на 56-й минуте Кросби оформил дубль. На 59-й минуте Кросби добился хет-трика.



На счету российского нападающего Евгения Малкина одна голевая передача. У Егора Чинахова коэффициент полезности «-1».