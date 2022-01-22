«Питтсбург» обыграл «Коламбус». У Кросби хет-трик
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В эти минуты в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимала «Питтсбург Пингвинз». Победу в матче одержали гости со счётом 5:2.
На 1-й же минуте гости открыли счёт благодаря голу Брайана Дюмулена. Через 10 минут Густав Нюквист сравнял, а ещё через 8 минут Бун Дженнер вовсе вывел свою команду вперёд. Через минуту Сидни Кросби сравнял счёт в матче. На 46-й минуте Майк Мэтисон вывел гостей вперёд, на 56-й минуте Кросби оформил дубль. На 59-й минуте Кросби добился хет-трика.
На счету российского нападающего Евгения Малкина одна голевая передача. У Егора Чинахова коэффициент полезности «-1».
НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2022, суббота. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Дюмулен (Кросби, Летанг) – 00:32' (5x5) 1:1 Нюквист – 10:40' (4x5) 2:1 Дженнер (Ворачек, Лайне) – 18:46' (5x5) 2:2 Кросби (Раст, Гюнцель) – 19:31' (5x5) 2:3 Мэтисон (Дюмулен, Хайнен) – 45:32' (5x5) 2:4 Кросби (Раст, Малкин) – 53:32' (5x3) 2:5 Кросби (Мэтисон, Дюмулен) – 58:02' (en)
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