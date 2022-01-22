Голкипер «Ванкувера» Мартин — 1-я звезда матча с «Флоридой». Он не играл в НХЛ с 2017 года
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«Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержала победу в серии буллитов над «Ванкувер Кэнакс» со счётом 2:1.
Голкипер канадского клуба Спенсер Мартин был признан первой звездой прошедшей встречи. 26-летний вратарь отразил 33 броска по своим воротам из 34. В серии буллитов он сумел отразить одну шайбу из трёх.
Мартин сыграл в рамках НХЛ впервые с февраля 2017 года. Два других вратаря «Ванкувера» – Тэтчер Демко и Ярослав Галак – находятся в коронавирусном протоколе лиги. Это был четвёртый матч Мартина в Национальной хоккейной лиге, ранее он в сезоне-2016/2017 провёл три игры за «Колорадо Эвеланш».
«Ванкувер» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 40 очков после 40 матчей.
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