Публика и игроки с недоумением отреагировали на драку в конце матча «Анахайма» и «Тампы»

На стадионе «Хонда-центр» в Анахайме (США) состоялся очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» одержал крупную победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 5:1 (2:0, 1:0, 2:1).



В конце третьего периода на льду произошла драка между нападающим «уток» Бадди Робинсоном и защитником «молний» Кэлом Футом. Хоккеисты обменялись несколькими ударами, большее время схватки находясь в клинче. Публика и некоторые игроки обеих команд с недоумением встретили драку, которую завершили судьи.

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«Тампа» занимает второе место в таблице Восточной конференции, «Анахайм» — на шестой строчке Запада.